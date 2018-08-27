بلدية محافظة أملج تعايد منسوبيها

أقامت بلدية محافظة أملج حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك , بحضور رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية , وذلك بصالة الاستقبال بمقر البلدية .
وبدأ الحفل بكلمة لمدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية نايف جابرالبرقاني , هنأ من خلالها الجميع بهذه المناسبة الإسلامية الكبيرة,
مؤكداً أهمية إقامة حفل المعايدة الذي يسهم في توطيد أواصر المحبة
والأخوة بين جميع منسوبي البلدية , متمنياً أن تكون إجازة عيد الأضحى
المبارك حافزاً لبذل المزيد من العمل والإنجاز
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