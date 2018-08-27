بلدية محافظة أملج تعايد منسوبيها

المناطق - أملج - فايز السميري

أقامت بلدية محافظة أملج حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك , بحضور رئيس البلدية المهندس ناجي رمضان غبان ومديري الإدارات ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية , وذلك بصالة الاستقبال بمقر البلدية .

وبدأ الحفل بكلمة لمدير العلاقات العامة والإعلام بالبلدية نايف جابرالبرقاني , هنأ من خلالها الجميع بهذه المناسبة الإسلامية الكبيرة,

مؤكداً أهمية إقامة حفل المعايدة الذي يسهم في توطيد أواصر المحبة

والأخوة بين جميع منسوبي البلدية , متمنياً أن تكون إجازة عيد الأضحى

المبارك حافزاً لبذل المزيد من العمل والإنجاز