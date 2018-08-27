احدث الأخبار

اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان
أبرز المواد
 طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن
أبرز المواد
 بلدية محافظة أملج تعايد منسوبيها
منطقة تبوك
 الجزائر.. إجراءات احترازية لمنع وصول الكوليرا إلى المدارس
أبرز المواد
 دوري الأمير محمد بن سلمان ينطلق غدًا بمشاركة 20 فريقاً
أبرز المواد
 واردات الصين من “النفايات” تكلف بريطانيا نصف مليار إسترليني
أبرز المواد
 حقيقة “صادمة” لعشاق الآيس كريم بنكهة الفانيليا
أبرز المواد
 اتحاد القدم: السوبر السعودي المصري بين الهلال والاتحاد والزمالك في الرياض وجدة
أبرز المواد
 بلدية تيماء تقيم حفل معايدة لموظفيها بمناسبة عيد الأضحي
منطقة تبوك
 مدير فرع “العمل” بمنطقة تبوك يهنئ القيادة بمناسبة نجاح موسم الحج
منطقة تبوك
 إمارة الباحة تقيم معيادة لمنسوبيها بحضور وكيل الامارة بمناسبة عيد الأضحى المبارك
منطقة الباحة
 التحالف: نستغرب بيانات مسؤوليين أممين المستندة على رواية الحوثي
أبرز المواد
اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان

اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان

أبرز المواد
طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن

طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن

أبرز المواد
بلدية محافظة أملج تعايد منسوبيها

بلدية محافظة أملج تعايد منسوبيها

منطقة تبوك
الجزائر.. إجراءات احترازية لمنع وصول الكوليرا إلى المدارس

الجزائر.. إجراءات احترازية لمنع وصول الكوليرا إلى المدارس

أبرز المواد

اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان

اكتشاف عضو جديد في جسم الإنسان
مقطع مجسم في عقدة لمفاوية
http://almnatiq.net/?p=624308
المناطق - الرياض

اكتشف علماء معهد غرفان للبحوث الطبية في أستراليا “عضوا صغيرا” جديدا في جسم الإنسان، مسؤولا عن استجابة النظام المناعي في حال العدوى المتكررة.

ويفيد موقع Science Alert، بأن العلماء اكتشفوا هذا العضو الجديد فوق عقدة لمفاوية عند الفئران، بمساعدة مجهر ليزري ثنائي الفوتونات، يسمح بالحصول على صورة مجسمة ثلاثية الأبعاد للأنسجة. ولاحقا اكتشف مثل هذا العضو في جسم الإنسان أيضا.

ووجد العلماء تراكم خلايا الذاكرة B في العضو الجديد الذي سموه “المركز التكاثري تحت المحفظة”، التي تساعد النظام المناعي في “تذكر” العدوى والقضاء عليها. وكان العلماء على علم بوجود مثل هذه الخلايا، ولكنهم لم يعرفوا مكانها، والآن تم ذلك لأول مرة.

ويشير أحد الباحثين، إلى أنه “عندما يحارب الجسم البكتيريا القابلة للتكاثر كل 20-30 دقيقة، فإن لكل لحظة أهميتها. وبعبارة أخرى، إذا كانت استجابة الجهاز المناعي بطيئة فإن الإنسان يموت. لهذا السبب فإن التلقيح مهم جدا، لأنه يدرب الجهاز المناعي للجسم، حيث في حال تكرار العدوى يتم إنتاج الأجسام المضادة بسرعة”.

كما يؤكد البحث أن للعضو الجديد المكتشف، موقعا مثاليا ليكون رد النظام المناعي سريعا على العدوى. وعندما تدخل البكتيريا ثانية إلى الجسم فإن كل ما يحتاجه لإنتاج الأجسام المضادة يكون جاهزا.

روابط ذات صلة

طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن

طريقة فعالة للتخلص من دهون البطن
الجزائر.. إجراءات احترازية لمنع وصول الكوليرا إلى المدارس

الجزائر.. إجراءات احترازية لمنع وصول الكوليرا إلى المدارس
دوري الأمير محمد بن سلمان ينطلق غدًا بمشاركة 20 فريقاً

دوري الأمير محمد بن سلمان ينطلق غدًا بمشاركة 20 فريقاً

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*