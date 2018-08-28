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“كلنا أمن” يكشف عن عقوبة صادمة لمنتحلي الشخصية في مواقع التواصل!

“كلنا أمن” يكشف عن عقوبة صادمة لمنتحلي الشخصية في مواقع التواصل!
http://almnatiq.net/?p=624380
المناطق_الرياض

أكد تطبيق “كلنا أمن” أن انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة معلوماتية عقوبتها السجن أو الغرامة.
ونشر التطبيق تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قال خلالها : ” يعتبر انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليونيّ ريال”.
وأضاف : “في حال تعرضت لذلك يمكنك تقديم بلاغك عبر اختيار “الدوريات” في تطبيق “كلنا أمن”.

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