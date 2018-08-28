“كلنا أمن” يكشف عن عقوبة صادمة لمنتحلي الشخصية في مواقع التواصل!

أكد تطبيق “كلنا أمن” أن انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة معلوماتية عقوبتها السجن أو الغرامة.
ونشر التطبيق تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قال خلالها : ” يعتبر انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليونيّ ريال”.
وأضاف : “في حال تعرضت لذلك يمكنك تقديم بلاغك عبر اختيار “الدوريات” في تطبيق “كلنا أمن”.
يعتبر انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليونيّ ريال، وفي حال تعرضت لذلك يمكنك تقديم بلاغك عبر اختيار “الدوريات” في تطبيق “كلنا_أمن pic.twitter.com/tkO1KkkMMp
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