“كلنا أمن” يكشف عن عقوبة صادمة لمنتحلي الشخصية في مواقع التواصل!

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أكد تطبيق “كلنا أمن” أن انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي يعتبر جريمة معلوماتية عقوبتها السجن أو الغرامة.

ونشر التطبيق تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع “تويتر” قال خلالها : ” يعتبر انتحال الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي جريمة معلوماتية تصل عقوبتها إلى السجن ثلاث سنوات، أو غرامة مالية قدرها مليونيّ ريال”.

وأضاف : “في حال تعرضت لذلك يمكنك تقديم بلاغك عبر اختيار “الدوريات” في تطبيق “كلنا أمن”.