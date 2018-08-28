شرطان لرفع رسوم المدارس الأهلية!

المناطق_الرياض

أكد مدير مكتب التعليم الأهلي بمنطقة الرياض أنس الأحيدب أن وزارة التعليم تملك الأحقية في الموافقة على زيادة الرسوم الدراسية في المدارس الأهلية، ولذلك لن تزيد الرسوم لأي مدرسة تمت الموافقة لها خلال العامين الماضيين، إلا إذا ارتفعت نسب التوطين والرواتب في المدرسة.

استحداث مرافق

وأشار”الأحيدب” إلى أن “أهم المعايير في تقدير حجم الزيادة المقرة هي نوع المبنى المدرسي في حال إذا كان مبنى تعليمي أو غير تعليمي، إضافة إلى استحداث مرافق جديدة في المدرسة، ودعم المدرسة رواتب المعلمين والمعلمات، والالتزام بنسب التوطين، ومتوسط الكثافة في الفصول الدراسية، وبعد دراسة اللجنة وإقرار الزيادة ترفع الطلبات للوزارة للحصول على الإقرار النهائي من عدمه من خلال اللجنة الرئيسية”.

نسب التوطين

وأوضح وفقًا لـ”الوطن” “أنه لا تتم الموافقة على زيادة أي رسوم دراسية لأي مدرسة تمت الموافقة على زيادة رسومها خلال سنتين ماضيتين، إلا في حالة واحدة وهي أن تكون نسب التوطين مرتفعة، ودعم الرواتب في المدرسة”.