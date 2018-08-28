بالأسماء.. قرار بتكليف 4 سيدات في مناصب قيادية مهمة بـ”جدة”!

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أصدر أمين محافظة جدة صالح التركي أمس “الإثنين” قرارا بتكليف 4 سيدات في مناصب قيادية مهمة، وشملت القرارات تكليف أريج البقمي مدير عام إدارة الموارد البشرية كأول سيدة تشغل هذا المنصب على مستوى المناطق، وكانت البقمي سبق تكليفها العام الماضي -مارس 2017- مدير إدارة تخطيط القوى العاملة والتوظيف، وترتبط مباشرة بمدير عام الموارد البشريَّة.

الخدمات النسائية

كما تم تكليف مريم أبو العينين برئاسة البلدية النسائية الفرعية، بعد تغيير مسمى الإدارة العامة للخدمات النسائية، على أن ترتبط مباشرة بوكيل الأمين للخدمات.

وتضمنت القرارات تكليف شذى المهنا رئيسا لبلدية ذهبان الفرعية، وتكليف هبة البلوي رئيسا لبلدية الشرفية الفرعية، وترتبطان بمساعد وكيل الأمين للخدمات.

وبحسب “عكاظ”، وفقا لمصدر مطلع في أمانة جدة فإن القيادات النسائية ستباشر مهمات عملهن في غضون اليومين القادمين.