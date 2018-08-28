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5 سعوديات يحصلن على رخص لقيادة طائرات الركاب!

5 سعوديات يحصلن على رخص لقيادة طائرات الركاب!
http://almnatiq.net/?p=624390
المناطق_الرياض

كشفت الهيئة العامة للطيران المدني أنها أصدرت 5 رخص لسيدات سعوديات، تسمح لهن بالعمل “كابتن” لقيادة طائرات شركات الطيران.
وأوضحت الهيئة أن ذلك يأتي في إطار تمكين المرأة السعودية من العمل في قطاعات الطيران، وهي إحدى إستراتيجيات منظمة الطيران العالمية (إيكاو)، بحسب “عكاظ”.
وتابعت أنه توجد معاهد للجنسين لتعليم الطيران، وأنها تدعم وتشجع توظيف عمل المرأة في قطاع الطيران، وذكرت أنه تم توظيف عدد كبير من النساء في الآونة الأخيرة في الهيئة أو شركات مقدمي الخدمات في المجالات الفنية.

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