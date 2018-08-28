شاهد.. لحظة ضبط وحجز عشرات المركبات لممارستها التفحيط بعسير!

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قام مرور ‫منطقة عسير بضبط 4 مركبات تمارس التفحيط، وكذلك حجز العشرات من المركبات المتجمهرة في مواقع التفحيط، وقالت إدارة المرور بالمنطقة إن حملتها المكثفة ستتواصل لرصد المخالفات المؤثرة على السلامة العامة وخاصة التفحيط.

وأضافت أن الدوريات ستعمل بحزم، وستقوم بحجز المركبات المخالفة في ظل استمرار هذه الحملات في مواقع التفحيط.