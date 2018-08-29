تجاوبا مع طلب رئيس ظهر اليوم .. عقد مؤتمر في الجوهرة للإعلان عن تفاصيل النقل التلفزيوني للدوري

المناطق - الرياض

كشف الإعلامي الرياضي ماجد التويجري أن الرئيس التنفيذي لشركة إنتيغرال، حمود الرميان، سيعقد بعد ظهر اليوم الأربعاء مؤتمرًا صحفيًا في الجوهرة للإعلان عن كافة التفاصيل التي تخص النقل التلفزيوني للدوري مع “دوري بلس”.

لكنه أعلن في الوقت نفسه، أن قيمة الاشتراك في باقة النجوم لمشاهدة المباريات بجودة عالية وبالمميزات الكاملة ستبلغ 33 ريالا.

ويأتي ذلك بعد أن طالب تركي آل الشيخ، رئيس الهيئة العامة للرياضة السعودية، شركة الاتصالات السعودية، الناقلة لمباريات الدوري السعودي بموسمه الجديد، بضرورة عقد مؤتمر صحفي عاجل لتوضيح كافة الأمور للجمهور قبل انطلاق المسابقة، يوم الخميس المقبل.

وقال آل الشيخ عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أمس: “على stc غدًا وبشكل عاجل عقد مؤتمر توضح فيه طريقة النقل التلفزيوني”.

وأضاف: غير معقول بقي ٤٨ ساعة والناس تبي تفهم، ويجب أن تكون هناك وسيلة مجانية وبدون تأخير للمشاهدة”.