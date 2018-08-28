الكلية التقنية بنجران تقيم حفل معايدة والاستقبال السنوي لمنسوبيها

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نظمت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالكلية التقنية بنجران حفل المعايدة والاستقبال السنوي لمنسوبي الكلية في قاعة الأمير مشعل بمقر الكلية وذلك بحضور عميد الكلية محمد بن علي زبعان الصقري ووكلاء الكلية ورؤساء الأقسام التدريبية وأعضاء هيئة التدريب والإداريين.

حيث بدأ الحفل بكلمة لعميد الكلية رحب فيها بالحضور وهنئهم بعيد الأضحى المبارك، وتمنى للجميع عام تدريبي مميز، ونقل لهم تهاني وتبريكات معالي محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد بن فهد الفهيد وكذلك تهاني نواب المحافظ ومدير عام التدريب التقني والمهني بمنطقة نجران بهذه المناسبة.

كما رحب العميد بأعضاء هيئة التدريب المنظمين للكلية حديثاً وشكر منسوبي الكلية على ما بذلوه من جهود خلال الفترة السابقة، حاثاً إياهم على مضاعفة الجهد خلال الفترة القادمة بنفس روح الإخلاص والتفاني التي لمسها منهم خلال الفترات الماضية بالأمل والطموح لتحقيق الأهداف المرجوة والمنشودة بما ينعكس على خدمة ابناء الوطن، متمنياً لهم التوفيق في أداء رسالتهم التعليمية والمعرفية.

من جهته أوضح علي بن عبدالله آل عتيق مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام بأن هذا الحفل يقام كل عام بمشاركة جميع منسوبي الكلية لتفعيل دور الكلية في العلاقات الاجتماعية وتخلل الحفل الحوارات الأخوية واستعدادات الكلية للعام التدريبي الجديد وفي نهاية الحفل تناول الجميع الإفطار الجماعي المعد لهذه المناسبة.