أمير القصيم يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة لتهنئته بالعيد

المناطق - بريدة

نوه صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم بما تحظى به النيابة العامة من رعاية واهتمام من القيادة الحكيمة ـ أيدها الله ـ ، أسهم في تحقيق أعلى المستويات العدلية ، مشيداً بدورها الرائد والفاعل الذي تقوم به في تطبيق الأنظمة والإجراءات وفق عمل تكاملي مع كافة القطاعات الحكومية بالمنطقة لما فيه تحقيق العدالة في مختلف القضايا التي تنظرها ، مؤكداً سموه أن ما تحقق من نجاح في موسم حج هذا العام ، بفضل من الله تعالى ثم بفضل ما توليه القيادة الرشيدة وتوجيهاتها الحثيثة في تقديم أرقى الخدمات الجليلة من خلال السواعد الوطنية ، والجهود المبذولة من قبل رجال الأمن في كافة القطاعات الأمنية والعسكرية والقطاعات المدنية والتكاتف والتناغم فيما بينها ، لخدمة ضيوف الرحمن والعمل على راحتهم وسلامة أمنهم ، أثمر عن نجاح استثنائي وفريد لموسم حج هذا العام.

جاء ذلك خلال استقبال سمو أمير منطقة القصيم اليوم بمكتبه بمقر ديوان الإمارة بمدينة بريدة فضيلة رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة مساعد بن عبدالمحسن السيف ، يرافقه عددٌ من منسوبي الفرع الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك .

من جانبه عبر رئيس فرع النيابة العامة بالقصيم عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة على الاستقبال والاستماع إلى توجيهاته السديدة ، وما يحظى به فرع النيابة من متابعة لكافة المهام والأعمال المناطة به من سموه ، مؤكداً على بذل المزيد من الجهود لخدمة المنطقة وأهلها .