م. الراجحي يزور عددا من مراكز التأهيل الشامل والدور الاجتماعية بالرياض ويؤكد دعم الوزارة للفئات المشمولة بالرعاية

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زار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم ( الثلاثاء) ، عدد من المراكز والدور الاجتماعية في مدينة الرياض، شملت مركز التأهيل الشامل للذكور، و دار الرعاية الاجتماعية للمسنين، ودار الرعاية الاجتماعية للمسنات، ومركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، و مؤسسة رعاية الفتيات، ومكتب الإشراف الاجتماعي النسائي، ومركزي التأهيل الشامل للإناث بأحياء الملز والقدس، ووحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور.

وتجول المهندس أحمد الراجحي خلال زياراته داخل أروقة الدور والمراكز، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز ما تحويها من أقسام ومرافق، بالإضافة إلى الخدمات والبرامج والأنشطة التي يتم تقديمها للنزلاء والمستفيدين، كما اطلع على الإمكانات المتوفرة، وعلى طبيعة وآلية سير العمل فيها.

وأصغى معاليه خلال جولته على المراكز والدور الاجتماعية إلى احتياجات ومطالب النزلاء والمستفيدين، مؤكدا في الوقت ذاته تقديم المزيد من الخدمات لهذه الفئة الغالية بما يكفل لهم العيش الكريم.

والتقى المهندس الراجحي، عدد من الآباء المسنين من مقيمي الدار ، مشددا على أهمية تقديم كافة الخدمات للمستفيدين ونزلاء الدور والمراكز الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل الميداني لدعم كل ما من شأنه خدمة الفئات المشمولة بالرعاية.