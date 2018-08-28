احدث الأخبار

م. الراجحي يزور عددا من مراكز التأهيل الشامل والدور الاجتماعية بالرياض ويؤكد دعم الوزارة للفئات المشمولة بالرعاية
أبرز المواد
 أمير القصيم يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة لتهنئته بالعيد
أبرز المواد
 أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية
أبرز المواد
 الكلية التقنية بنجران تقيم حفل معايدة والاستقبال السنوي لمنسوبيها
أبرز المواد
 مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعًا عند مستوى 8036.56 نقطة
أبرز المواد
 أمير نجران : الدولة لن تتهاون في ردع من يحاول المساس بديننا ووحدتنا
أبرز المواد
 “البيئة” تعتزم فتح بوابات سد وادي بيش الخميس المقبل لشهر كامل
أبرز المواد
 “الزكاة والدخل” تدعو المنشآت التي تتجاوز إيراداتها السنوية الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال إلى تقديم إقراراتها الضريبية لشهر يوليو
أبرز المواد
 المهنا : إيران غير قادرة على إغلاق مضيق هرمز
أبرز المواد
 واشنطن : “العدل الدولية” غير مخولة للنظر بشكوى إيران
أبرز المواد
 قرقاش: تقرير الأمم المتحدة بخصوص اليمن يستوجب ردا
أبرز المواد
 إدارة “تعليم الجوف” تنظم ملتقى للقيادة المدرسية “جاد”
منطقة الجوف
م. الراجحي يزور عددا من مراكز التأهيل الشامل والدور الاجتماعية بالرياض ويؤكد دعم الوزارة للفئات المشمولة بالرعاية

م. الراجحي يزور عددا من مراكز التأهيل الشامل والدور الاجتماعية بالرياض ويؤكد دعم الوزارة للفئات المشمولة بالرعاية

أبرز المواد
أمير القصيم يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة لتهنئته بالعيد

أمير القصيم يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة لتهنئته بالعيد

أبرز المواد
أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

أبرز المواد
الكلية التقنية بنجران تقيم حفل معايدة والاستقبال السنوي لمنسوبيها

الكلية التقنية بنجران تقيم حفل معايدة والاستقبال السنوي لمنسوبيها

أبرز المواد

م. الراجحي يزور عددا من مراكز التأهيل الشامل والدور الاجتماعية بالرياض ويؤكد دعم الوزارة للفئات المشمولة بالرعاية

م. الراجحي يزور عددا من مراكز التأهيل الشامل والدور الاجتماعية بالرياض ويؤكد دعم الوزارة للفئات المشمولة بالرعاية
http://almnatiq.net/?p=624531
المناطق - الرياض

زار معالي وزير العمل والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي اليوم ( الثلاثاء) ، عدد من المراكز والدور الاجتماعية في مدينة الرياض، شملت مركز التأهيل الشامل للذكور، و دار الرعاية الاجتماعية للمسنين، ودار الرعاية الاجتماعية للمسنات، ومركز الرعاية النهارية لحالات التوحد، و مؤسسة رعاية الفتيات، ومكتب الإشراف الاجتماعي النسائي، ومركزي التأهيل الشامل للإناث بأحياء الملز والقدس، ووحدة الخدمات المساندة للأشخاص ذوي الإعاقة للذكور.

وتجول المهندس أحمد الراجحي  خلال زياراته داخل أروقة الدور والمراكز، واستمع إلى شرح مفصل عن أبرز ما تحويها من أقسام ومرافق، بالإضافة إلى الخدمات والبرامج والأنشطة التي يتم تقديمها للنزلاء والمستفيدين، كما اطلع على الإمكانات المتوفرة، وعلى طبيعة وآلية سير العمل فيها.

وأصغى معاليه خلال جولته على المراكز والدور الاجتماعية إلى احتياجات ومطالب النزلاء والمستفيدين، مؤكدا في الوقت ذاته تقديم المزيد من الخدمات لهذه الفئة الغالية بما يكفل لهم العيش الكريم.

والتقى المهندس الراجحي، عدد من الآباء المسنين من مقيمي الدار ، مشددا على أهمية تقديم كافة الخدمات للمستفيدين ونزلاء الدور والمراكز الاجتماعية، بالإضافة إلى الاستمرار في العمل الميداني لدعم كل ما من شأنه خدمة الفئات المشمولة بالرعاية.

روابط ذات صلة

أمير القصيم يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة لتهنئته بالعيد

أمير القصيم يستقبل رئيس فرع النيابة العامة بالمنطقة لتهنئته بالعيد
أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية

أمير منطقة مكة المكرمة يرأس اجتماع لجنة الحج المركزية
الكلية التقنية بنجران تقيم حفل معايدة والاستقبال السنوي لمنسوبيها

الكلية التقنية بنجران تقيم حفل معايدة والاستقبال السنوي لمنسوبيها

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*