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ختام فعاليات «البيت السعودي » في جاكرتا

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تجاوز الحضور ٢٥,٠٠٠ الف زائر ..

ختام فعاليات «البيت السعودي » في جاكرتا

ختام فعاليات «البيت السعودي » في جاكرتا
http://almnatiq.net/?p=624542
جاكرتا - عطاالله العمراني
اختتم ” البيت السعودي “فعالياته اليوم في العاصمة الإندونيسية جاكرتا ، التي نظمتها اللجنة الأولمبية العربية السعودية بالتعاون مع الهيئة العامة للثقافة  خلال الفترة من 18ــ 28 اغسطس وسط حضور كثيف من الجمهور  تجاوز  ٢٥,٠٠٠ زائراً
وتضمنت الفعاليات، طوال  فترة إقامتها على عدة أجنحة شملت جناحاً خاصاً للحرمين الشريفين، وجناح مياه زمزم، كما اشتمل على جناح التمور والنخيل , وأجنحة الملبوسات التقليدية، والأعمال اليدوية، والخط العربي، والفنون البصرية وجناح الحناء، وجناح اللجنة الأولمبية العربية السعودية .
كما قدمت الفرقة الموسيقية  عروضاً حظيت بتفاعل ومشاركة الجمهور الإندونيسي إضافةً إلى فن الربابة
يذكر أن الهيئة العامة للثقافة تسعى من خلال تعاونها مع اللجنة الأولمبية العربية السعودية بإندونيسيا إلى تعريف المجتمع الاندونيسي بالثقافة السعودية وتعزيز التواصل الحضاري بين البلدين، إضافة إلى نقل الصورة الحقيقية للمشهد الثقافي السعودي وما يحمله من تقدم في كافة المجالات في ظل رؤية المملكة 2030.

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