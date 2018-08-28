خلال اتصال هاتفي .. أمير عسير يقدم واجب العزاء لأسرة آل أبو ملحه

المناطق - أبها

أجرى صاحب السمو الملكي ، الأمير فيصل بن خالد بن عبد العزيز ، أمير منطقة عسير اليوم ، اتصالاً هاتفياً بأسرة آل أبو ملحه ، قدم من خلاله التعازي والمواساه في وفاة الشيخ عبدالله بن عبدالوهاب آل أبو ملحه -رحمه الله – .

وأعرب سموه خلال الإتصال ، عن عظيم مواساته ، سائلاً الله العلي القدير ، أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته ، و يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان .

وعبرت أسرة آل أبو ملحه عن شكرها وتقديرها لسمو أمير منطقة عسير ، على تقديمه واجب العزاء ، سائلين الله تعالى أن يجعل ذلك في موازين حسناته ، وأن يحفظ سموه وأن لا يريه مكروه .