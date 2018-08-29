ترامب يحذر غوغل وتويتر وفيسبوك!

المناطق - وكالات

وجه الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، الثلاثاء، تحذيراً إلى المسؤولين عن غوغل وتويتر وفيسبوك، عمالقة الإنترنت الذين يتهّمهم بالانحياز ضدّه، داعياً إياهم إلى “أن يكونوا حذرين”.

وقال ترامب في تصريح أدلى به في المكتب البيضاوي بالبيت الابيض، إن “غوغل وتويتر وفيسبوك تسير حقا في منطقة مضطربة للغاية، وعليها أن تكون حذرة”.

وكان ترامب قد غرد فجر الثلاثاء قائلا: “تعرض نتائج بحث غوغل عن (أخبار ترامب) فقط تقارير وسائل الإعلام الجديدة الزائفة.. بعبارة أخرى، لديهم أخبار ملفقة بالنسبة لي وغيري، بحيث تكون جميع القصص والأخبار تقريبا سيئة. تم حظر الإعلام المحافظ والجمهوري النزيه. أليس هذا مخالفا للقانون؟ .. هذا هو الوضع خطير جدا – سيتم تناوله!”

وأضاف، بدون تقديم أدلة ، أن “96 في المائة من النتائج عن ( أخبار ترامب) هي من وسائل الإعلام القومية اليسارية.. وهذا خطير جدا.”

وبعد ساعات، قال لاري كودلو، كبير المستشارين الاقتصاديين للرئيس، إن البيت الأبيض يدرس ما إذا كان يجب أن تخضع عمليات بحث غوغل لبعض التنظيم الحكومي.

وردت غوغل، المشغلة لمحرك البحث الأكثر شعبية في العالم ، بالقول “نحن لا نقوم أبدا بتصنيف نتائج البحث للتلاعب في المشاعر السياسية.”

وبحسب أسوشيتد برس، أظهر بحث صباح الثلاثاء بعد عدة ساعات من قيام الرئيس بالتغريد قصصا من “سي إن إن” ، و”إيه بي سي نيوز” ، و”فوكس نيوز” وموقع “ماركت ووتش” وغيرها من وسائل الإعلام.

وكان بحث مماثل في وقت لاحق الثلاثاء عن “ترامب” قد أظهر فوكس نيوز، وهي الشبكة المفضلة للرئيس، من بين أفضل النتائج.