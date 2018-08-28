أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير ووكلاء جامعة جازان

المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة بمكتبه بالإمارة، , اليوم , معالي مدير جامعة جازان الدكتور مرعي بن حسين القحطاني، ووكلاء الجامعة , وعددا من أعضاء هيئة التدريس الذين قدموا التهاني لسموه بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج العام الحالي.

واستهل سموه اللقاء بكلمة بادل فيها الجميع التهنئة بعيد الأضحى المبارك، سائلاً الله تعالى أن يعيده على الجميع بالخير واليمن والبركات.

وأكد الأمير محمد بن عبدالعزيز أهمية توحيد الجهود ومضاعفتها والعمل الجاد لتأدية رسالة الجامعة على الوجه المطلوب, مبدياً إعجابه بما حققته جامعة جازان منذ تأسيسها، راجياً للقائمين عليها مزيداً من التوفيق والسداد, منوهاً بما قدمته وتقدمه الجامعة من خدمات علمية ودورها البارز في خدمة المجتمع.

من جانبه قدم معالي مدير جامعة جازان خالص التهاني والتبريكات باسمه ونيابة عن منسوبي جامعة جازان لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان وسمو أمير المنطقة بالنيابة بمناسبة عيد الأضحى, ونجاح موسم الحج , مبرزاّ مشاركة الجامعة في موسم الحج من خلال الخدمات التطوعية التي قدمها منسوبي الجوالة بالجامعة المشارك في حج العام الحالي , مؤكداً حرص جامعة جازان على المشاركة في كل يخدم الوطن وحجاج بيت الله الحرام , ويحقق النجاح للعملية التعليمية, ومواصلة الإنجازات والنجاحات بما يحقق توجيهات ولاة الأمر – أيدهم الله – ويلبي احتياجات أهالي المنطقة.