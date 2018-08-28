احدث الأخبار

ظهر اليوم .. عقد مؤتمر في الجوهرة للإعلان عن تفاصيل النقل التلفزيوني للدوري
أبرز المواد
 تعليم الأفلاج يستعد للاحتفال باليوم الوطني 88 باجتماع تحضيري
منطقة الرياض
 أمير جازان بالنيابة يكلف “القصيبي وكيلا للتنمية وزعلة محافظا لصامطة وعبدالحق أمينا لمجلس المنطقة”
منطقة جازان
 تسجيل يكشف تورط إيران في إعدامات 1988م
أبرز المواد
 الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس المحكمة العامة والجزائية بجازان
منطقة جازان
 أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير ووكلاء جامعة جازان
منطقة جازان
 ترامب يحذر غوغل وتويتر وفيسبوك!
أبرز المواد
 إطلاق مسمى كأس دوري الأمير محمد بن سلمان على نسخة هذا العام من دوري المحترفين
أبرز المواد
 واشنطن تصف نظام إيران بـ”المافيا”.. وتضع شروط العودة أمامه
أبرز المواد
 “الأرصاد وحماية البيئة” تتجه لإنشاء “شرطة” للحد من التعديات البيئية.. وهذه مهامها
أبرز المواد
 نجران يكسب الوشم.. وجدة يطيح بالجبلين في دوري الأمير محمد بن سلمان
أبرز المواد
 مقتل داعشي بغارة أمريكية في ليبيا
أبرز المواد
ظهر اليوم .. عقد مؤتمر في الجوهرة للإعلان عن تفاصيل النقل التلفزيوني للدوري

ظهر اليوم .. عقد مؤتمر في الجوهرة للإعلان عن تفاصيل النقل التلفزيوني للدوري

أبرز المواد
تعليم الأفلاج يستعد للاحتفال باليوم الوطني 88 باجتماع تحضيري

تعليم الأفلاج يستعد للاحتفال باليوم الوطني 88 باجتماع تحضيري

منطقة الرياض
أمير جازان بالنيابة يكلف “القصيبي وكيلا للتنمية وزعلة محافظا لصامطة وعبدالحق أمينا لمجلس المنطقة”

أمير جازان بالنيابة يكلف “القصيبي وكيلا للتنمية وزعلة محافظا لصامطة وعبدالحق أمينا لمجلس المنطقة”

منطقة جازان
تسجيل يكشف تورط إيران في إعدامات 1988م

تسجيل يكشف تورط إيران في إعدامات 1988م

أبرز المواد

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس المحكمة العامة والجزائية بجازان

الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس المحكمة العامة والجزائية بجازان
http://almnatiq.net/?p=624694
المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، في مكتبه بالإمارة اليوم ، فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة جيزان الشيخ عبدالرحمن الشماخي , وعددا من القضاة وكتاب العدل الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج العام الحالي.

كما التقى الأمير محمد بن عبدالعزيز ، فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان الشيخ عبدالرحمن الدايلي , وعددا من القضاة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك , ونجاح موسم حج العام الحالي.

وبادل الأمير محمد بن عبدالعزيز الجميع التهنئة بعيد الأضحى المبارك , سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات , مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على تقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين من بقاع الأرض كافة ,سائلا الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.

روابط ذات صلة

أمير جازان بالنيابة يكلف “القصيبي وكيلا للتنمية وزعلة محافظا لصامطة وعبدالحق أمينا لمجلس المنطقة”

أمير جازان بالنيابة يكلف “القصيبي وكيلا للتنمية وزعلة محافظا لصامطة وعبدالحق أمينا لمجلس المنطقة”
أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير ووكلاء جامعة جازان

أمير منطقة جازان بالنيابة يستقبل مدير ووكلاء جامعة جازان
الإطاحة بوافدين اختلسا أكثر من 200 ألف عبر بطاقات مصرفية بجازان

الإطاحة بوافدين اختلسا أكثر من 200 ألف عبر بطاقات مصرفية بجازان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*