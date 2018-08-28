الأمير محمد بن عبدالعزيز يستقبل رئيس المحكمة العامة والجزائية بجازان

المناطق - فضة عطيف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة، في مكتبه بالإمارة اليوم ، فضيلة رئيس المحكمة العامة بمدينة جيزان الشيخ عبدالرحمن الشماخي , وعددا من القضاة وكتاب العدل الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك ونجاح موسم حج العام الحالي.

كما التقى الأمير محمد بن عبدالعزيز ، فضيلة رئيس المحكمة الجزائية بجازان الشيخ عبدالرحمن الدايلي , وعددا من القضاة الذين قدموا للسلام على سموه وتهنئته بمناسبة عيد الأضحى المبارك , ونجاح موسم حج العام الحالي.

وبادل الأمير محمد بن عبدالعزيز الجميع التهنئة بعيد الأضحى المبارك , سائلاً الله عز وجل أن يعيده على الأمتين الإسلامية والعربية باليمن والخير والبركات , مؤكدا حرص القيادة الرشيدة على تقديم كافة الخدمات لضيوف بيت الله الحرام وقاصدي الحرمين الشريفين من بقاع الأرض كافة ,سائلا الله تعالى التوفيق والسداد للجميع.