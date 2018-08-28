أمير جازان بالنيابة يكلف “القصيبي وكيلا للتنمية وزعلة محافظا لصامطة وعبدالحق أمينا لمجلس المنطقة”

المناطق - فضة عطيف

أصدر صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبد العزيز أمير منطقة جازان بالنيابة اليوم قراراً إدارياً بتكليفات قيادية ومحافظين في ديوان ومحافظات الامارة .

وأوضح مدير العلاقات العامة والإعلام بإمارة منطقة جازان أ.ياسين بن احمد القاسم بأنه تم تكليف كل من :

-الموظف أ.خالد بن عبدالعزيز القصيبي ( وكيلا للإمارة للشئون التنموية ).

-الموظف أ. أحمد بن عبدالله زعلة (محافظا لمحافظة صامطة).

-الموظف م. عبدالرحمن بن محمد عبدالحق (أمينا عاما لمجلس المنطقة).

وأكد القاسم أن التكليفات تأتي في إطار حرص سمو أمير منطقة جازان بالنيابة وسعيه الدائم للاستفادة من الكوادر المؤهلة والعمل على تطوير الجانب التنموي بالمحافظات والمراكز.

وأعرب المكلفون من جانبهم عن اعتزازهم بثقة سمو أمير المنطقة بالنيابة وما تمثله من حافز معنوي لبذل المزيد من الجهد والعطاء لخدمة الوطن والمواطن.