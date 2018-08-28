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تعليم الأفلاج يستعد للاحتفال باليوم الوطني 88 باجتماع تحضيري

تعليم الأفلاج يستعد للاحتفال باليوم الوطني 88 باجتماع تحضيري

منطقة الرياض

تعليم الأفلاج يستعد للاحتفال باليوم الوطني 88 باجتماع تحضيري

تعليم الأفلاج يستعد للاحتفال باليوم الوطني 88 باجتماع تحضيري
http://almnatiq.net/?p=624704
المناطق - الرياض

رأس مدير التعليم بالأفلاج الدكتور محمد بن إبراهيم آل مغيرة اليوم الثلاثاء الاجتماع التحضري للاستعداد بالاحتفال باليوم الوطني 88 تحت شعار ” وطن … العطاء” تم خلاله مناقشة الاستعدادات التحضيرية وعدد من الفقرات والبرامج المصاحبة للاحتفال بتلك المناسبة الوطنية الغالية.
وأكّد مدير التعليم خلال الاجتماع بأهمية إظهار هذه المناسبة الغالية على كافة الشعب السعودي ، والتي تحكي مسيرة الوطن منذ توحيده على يد المؤسس الملك عبدالعزيز طيب الله ثراه وما وصلت إليه المملكة من تنمية وازدها ونعمة في الأمن والأمان ، مشيراً بضرورة تفعيل وتنفيذ البرامج التي تعزز قيم الانتماء للوطن والاعتزاز بالدين الإسلامي الحنيف وتجسد مشاعر الحب والولاء لولي الأمر .
من جهته تحدث رئيس قسم النشاط الطلاب الأستاذ ناصر الذيبان خلال الاجتماع عن الخطة التي شرع القسم في العمل بها ومهام اللجان المكلفة بالعمل في هذه المناسبة والبرامج المزمع تنفيذها خلال الاحتفال باليوم والوطني .

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