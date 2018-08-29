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دراسة: هذا العقار لإنقاص الوزن آمن صحيا

دراسة: هذا العقار لإنقاص الوزن آمن صحيا
http://almnatiq.net/?p=624712
المناطق - وكالات

توصلت دراسة علمية حديثة إلى نتائج واعدة بشأن السلامة الصحية لعقار يُستخدم في إنقاص الوزن في الولايات المتحدة.

وتقول الدراسة التي نشرت في دورية نيو انغلاند الطبية ونقلتها “بي بي سي”، إن البالغين الذين يستخدمون عقار لوركاسيرين خسروا أربعة كيلوغرامات في المتوسط على مدى 40 شهرا.

وأشارت الدراسة إلى أن العقار، الذي يعمل عن طريق تقليل الشهية، لا يزيد مخاطر الإصابة بأمراض القلب.

لكن خبراء يؤكدون على أهمية تغيير نمط الحياة على المدى الطويل لتقليل الوزن بشكل فعال.

ويتوفر عقار لوركاسيرين في الولايات المتحدة منذ عدة سنوات باسم “بيلفيك”، لكن لم تتم الموافقة على استخدامه في أوروبا.

وتتبعت الدراسة 12 ألف شخص بالغ يعانون من زيادة الوزن أو السمنة في الولايات المتحدة على مدى ثلاث سنوات ونصف.

وبعد 40 شهراً، كان الأشخاص الذين يتناولون عقار لوركاسيرين أكثر عرضة بثلاث مرات لخسارة ما يتراوح بين خمسة وعشرة كيلوغرامات من الوزن، مقارنة بأولئك الذين يستخدمون علاجا وهميا، وفقًا لإيرين بوهولا، أحد المشرفين على الدراسة.

كما وجدت الدراسة أن المرضى الذين يستخدمون العقار أقل عرضة للإصابة بمرض السكري. ولم يعرف بعد ما إذا كانت هناك أي آثار جانبية أخرى لهذا العقار.

ويتناول الشخص هذا العقار مرتين في اليوم وتصل تكلفته الشهرية إلى ما يتراوح بين 220 و290 دولارا في الولايات المتحدة.

ولم تتم الموافقة على استخدام هذا العقار في أوروبا.

ومع ذلك، يمكن أن يكون هذا العقار بديلاً لإجراءات انقاص الوزن المنتشرة مثل جراحة المعدة.

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