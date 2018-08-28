آل أبونقطة المتحمي ينعون الشيخ سليمان بن سعود رحمه الله

المناطق - أبها

بمزيد من الأسى والحزن تنعى أسرة آل أبونقطة المتحمي فقيدها الشيخ سليمان بن سعود بن عبدالعزيز أبونقطة المتحمي والذي انتقل الى جوار ربه عصر اليوم الثلاثاء بعد معاناة مع المرض.

والفقيد هو الإبن الأكبر للمغفور له بإذن الله تعالى الشيخ سعود بن عبدالعزيز أبونقطة المتحمي شيخ شمل قبائل ربيعة ورفيدة وبني ثوعة سابقاً؛ والأخ الأكبر للأستاذ عبدالعزيز بن سعود عضو مجلس الشورى؛ والشهيد محمد بن سعود (رحمه الله) محافظ محايل سابقاً؛ والعميد متقاعد سعيد بن سعود (القوات الجوية) والعقيد عبدالوهاب بن سعود (مدير الضبط الاداري بشرطة منطقة عسير) والعقيد فيصل بن سعود (من منسوبي أمن الدولة)؛ ووالد الأستاذ سعود من منسوبي إمارة عسير والرائد عبدالوهاب من منسوبي القوات المسلحة والأستاذ عبدالعزيز من منسوبي وزارة التجارة والاستثمار .

وستتم الصلاة على الفقيد رحمه الله تعالى بعد صلاة الظهر اليوم الأربعاء في جامع الراجحي بأبها والدفن في طبب؛ فيما تستقبل أسرة آل أبونقطة المتحمي العزاء في الفقيد من الساعة الثانية ظهراً وحتى أذان المغرب بدءاً من اليوم الاربعاء.

صحيفة “المناطق” و “جوال منطقة عسير” تتقدم بخالص العزاء وعظيم المواساة؛ تغمد الله الفقيد بواسع رحمته ورضوانه وأسكنه فسيح جناته؛ وجبر مصاب زوجه وأبنائه وبناته وإخوانه وكافة أسرته وقبيلته.

إنا لله وإنا إليه راجعون..