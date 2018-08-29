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تقدم نوعي للجيش اليمني في جبهات صعدة

تقدم نوعي للجيش اليمني في جبهات صعدة
http://almnatiq.net/?p=624723
المناطق - وكالات

تواصل قوات الجيش الوطني اليمني تقدمها في جبهات محافظة صعدة المختلفة، وسط معارك ضارية تتكبد فيها مليشيا الحوثي الموالية لإيران خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد.

وقال مصدر عسكري إن قوات الجيش تمكنت خلال تلك المعارك من تحرير عدد من القرى والمناطق، في ثلاث مديريات هي الظاهر، وبكيل المير، ورازح.

وأكد المصدر أن قرى ( الصافية، الجريب، وسوق العلى، والمربح، القوفعي، مسه، جراري، النظرة، المجرم، ام دحيم ، كفات جعوان، الغيفل، الصيخابة، النكارة) قد تم تحريريها من قبضة المليشيات.

وأوضح المصدر ان مقاتلات التحالف العربي، ساندت قوات الجيش الوطني أثناء المعارك، وقصفت مواقع المليشيا الانقلابية وتعزيزاتها، وكبدتها عشرات القتلى والجرحى في صفوفها، وهو ما تسبب بانهيارها.

وأكد المصدر أن قوات الجيش استعادت كميات كبيرة من الأسلحة والذخيرة المتنوعة، من قبضة الميليشيا، وكذا كمية كبيرة من الأدوية والمستلزمات الطبية.

ولفت الى أن أبطال الجيش الوطني، افشلوا عدد من محاولات المليشيا للتسلل الى المواقع المحررة في منطقة مران، وكبدوها قتلى وجرحى في صفوفها، مؤكدا أن لواء العروبة فرضت السيطرة على ميمنة مران وصولا إلى مشارف حجة.

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