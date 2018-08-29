فيديو مرعب .. شريحة لحم “تنبض بالحياة”

المناطق - وكالات

من المعتاد أن تظل الحيوانات المذبوحة تتحرك للحظات بعد ذبحها، إلا أن بقاء هذه الحركة حتى مع تحويلها إلى قطع صغيرة من اللحم أمر يدعو إلى الدهشة، والرعب أيضا.

ويظهر مقطع فيديو نشرته صحيفة “ميرور” البريطانية، قطعة لحم تتحرك بطريقة غريبة، مما أثار جدلا كبيرا في مواقع التواصل الاجتماعي، الأمر الذي جعل البعض يصفها بـ”لحم الزومبي”.

ويبين الفيديو الذي يعتقد أنه التقط في سوق إندونيسي، قطعة اللحم تتحرك بشكل مثير بما يشبه النبض، مما طرح أكثر من علامة استفهام حول مصدرها.

وقالت الصحيفة إن تحرك قطعة لحم يشير إلى “طزاجتها”، فيما ذكر بعض المشاهدين أن طزاجة اللحم تظهر من خلال تحرك “الذبيحة” كلها بعد ذبحها، وليس شريحة منها فقط.

وانتشر هذا النوع من مقاطع الفيديو في كثير من البلدان، من بينها الفلبين والصين، فيما تعددت الروايات في ظل غياب تفسير حاسم لهذه الظاهرة.

ويعتقد خبراء أن لحم الماعز أو الخروف أو البقر لا يتوقف عن الحركة لحظة ذبحه، على اعتبار أن العضلات تتوفر فيها أحماض ومركبات كيميائية وأوكسجين تساعدها على عمل حركات بسيطة حتى بعد عملية الذبح، مشيرين إلى أن هذه الحركة تظهر خلال لحظات قليلة فقط عقب الذبح وتختفي فيما بعد.