فرنسا تمنع دبلوماسييها من السفر لإيران

فرنسا تمنع دبلوماسييها من السفر لإيران

أبرز المواد
وظائف شاغرة للرجال والنساء في نجم لخدمات التأمين

وظائف شاغرة للرجال والنساء في نجم لخدمات التأمين

أبرز المواد
“الإحصاء”: التضخم يرتفع 2.2 %.. وزيادة أسعار 123 سلعة

“الإحصاء”: التضخم يرتفع 2.2 %.. وزيادة أسعار 123 سلعة

أبرز المواد
أثرياء طهران يهربون إلى الخارج .. والإضرابات تجتاح البلاد

أثرياء طهران يهربون إلى الخارج .. والإضرابات تجتاح البلاد

أبرز المواد

اليمن .. “الشرعية” تحرر مواقع استراتيجية في “الشريجة” و”الراهدة”

اليمن .. “الشرعية” تحرر مواقع استراتيجية في “الشريجة” و”الراهدة”
http://almnatiq.net/?p=624738
المناطق - وكالات

نجح الجيش اليمني، في تحرير مواقع استراتيجية في في مديريتي “الشريجة” و”الراهدة”.

واستعاد الجيش الوطني ممثلا باللواء الثاني حزم وبإسناد كتيبة من اللواء الثالث حزم، من السيطرة على عدد من المرتفعات الجبلية، منها جبل العصيدة والتباب الحمر وجبل النهدين، إضافة إلى السيطرة على مفرق السحي وقطع امدادات ميليشيات الحوثي الإيرانية في الجنوب الشرقي للراهدة.

وتمثل هذه الانتصارات أهمية استراتيجية في معركة استكمال تضييق الخناق على الميليشيات الانقلابية الحوثية، في المناطق المتاخمة لمدينة الراهدة خاصة وأنها تأتي متزامنة مع تقدم في جبهة القبيطة بالجنوب الغربي للراهدة.

وشن الجيش الوطني هجمة مباغتة على مواقع مليشيات الحوثي فجر الثلاثاء، واستعاد السيطرة على منطقة نجد قفيل الاستراتيجية وكذلك الركب، وقام بتطهير مناطق أخرى تمهيدا للسيطرة على جبل الجالس، وتحرير ما تبقى من المناطق القريبة من مدخل الراهدة الغربي.

وباشرت الفرق الهندسية للجيش الوطني التعامل مع حقول الألغام التي زرعتها الميليشيات منها، الشبكات المصنعة محليا والعبوات الناسفة المموهة، والألغام الفردية المحرمة دوليا في الطرقات والأودية وفي القرى السكنية، حيث راح ضحيتها عدد من المواطنيين وماشيتهم.

روابط ذات صلة

فرنسا تمنع دبلوماسييها من السفر لإيران

فرنسا تمنع دبلوماسييها من السفر لإيران
وظائف شاغرة للرجال والنساء في نجم لخدمات التأمين

وظائف شاغرة للرجال والنساء في نجم لخدمات التأمين
“الإحصاء”: التضخم يرتفع 2.2 %.. وزيادة أسعار 123 سلعة

“الإحصاء”: التضخم يرتفع 2.2 %.. وزيادة أسعار 123 سلعة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*