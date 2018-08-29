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وظائف نسائية لحملة جميع المؤهلات بمدينة سدير للصناعة و الأعمال

وظائف نسائية لحملة جميع المؤهلات بمدينة سدير للصناعة و الأعمال
http://almnatiq.net/?p=624741
المناطق - الرياض

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة المجمعة عن توفر وظائف نسائية شاغرة لحملة جميع المؤهلات في أحد مصانع مدينة سدير للصناعة والأعمال.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– موظفات تغليف وتعبئة
المتطلبات: الشهادة المتوسطة والثانوية.

– موظفات إنتاج
المتطلبات: الشهادة المتوسطة والثانوية.

– مشرفة تغليف وتعبئة
المتطلبات: الثانوية مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال المصانع أو خطوط الانتاج.

– موظفة ضمان جودة
المتطلبات: بكالوريوس تخصص تغذية، إدارة جودة، علوم، علوم طبيعية.

– موظفة فني مختبر
المتطلبات: بكالوريوس أحياء، كيمياء، أحياء دقيقة، علوم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة استمارة التسجيل على الرابط: https://goo.gl/hCjvtN في موعد أقصاه الأحد الموافق 1439/12/22هـ.

ملاحظات:

– سيتم إرسال رسالة للمقبولات مبدئياً لحضور المقابلة.
– يشترط وصول رسالة للمتقدمة قبل الحضور للغرفة والتي سيكون محدد فيها يوم المقابلة ووقت المقابلة
– ستبدأ المقابلات يوم الثلاثاء 1439/12/24هـ وستكون على مجموعتين من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً لمدة ثلاث أيام.
– يتم مطابقة البيانات عند مدخل الغرفة الخاص بالمتقدمات قبل صعودهم لقاعة المقابلة.
– يجب طباعة استمارة الطلب بعد الانتهاء من التسجيل (لن يسمح بالدخول بدون الاستمارة).

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