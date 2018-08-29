وظائف نسائية لحملة جميع المؤهلات بمدينة سدير للصناعة و الأعمال

المناطق - الرياض

أعلنت الغرفة التجارية بمحافظة المجمعة عن توفر وظائف نسائية شاغرة لحملة جميع المؤهلات في أحد مصانع مدينة سدير للصناعة والأعمال.

وجاءت الوظائف على النحو التالي:

– موظفات تغليف وتعبئة

المتطلبات: الشهادة المتوسطة والثانوية.

– موظفات إنتاج

المتطلبات: الشهادة المتوسطة والثانوية.

– مشرفة تغليف وتعبئة

المتطلبات: الثانوية مع خبرة لا تقل عن سنة في مجال المصانع أو خطوط الانتاج.

– موظفة ضمان جودة

المتطلبات: بكالوريوس تخصص تغذية، إدارة جودة، علوم، علوم طبيعية.

– موظفة فني مختبر

المتطلبات: بكالوريوس أحياء، كيمياء، أحياء دقيقة، علوم.

وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال تعبئة استمارة التسجيل على الرابط: https://goo.gl/hCjvtN في موعد أقصاه الأحد الموافق 1439/12/22هـ.

ملاحظات:

– سيتم إرسال رسالة للمقبولات مبدئياً لحضور المقابلة.

– يشترط وصول رسالة للمتقدمة قبل الحضور للغرفة والتي سيكون محدد فيها يوم المقابلة ووقت المقابلة

– ستبدأ المقابلات يوم الثلاثاء 1439/12/24هـ وستكون على مجموعتين من الساعة 9 صباحاً حتى 2 ظهراً لمدة ثلاث أيام.

– يتم مطابقة البيانات عند مدخل الغرفة الخاص بالمتقدمات قبل صعودهم لقاعة المقابلة.

– يجب طباعة استمارة الطلب بعد الانتهاء من التسجيل (لن يسمح بالدخول بدون الاستمارة).