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صعود في سعر الذهب بعد تفاهم “أميركي مكسيكي”

صعود في سعر الذهب بعد تفاهم “أميركي مكسيكي”
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المناطق - وكالات

قفز سعر الذهب، الثلاثاء، مستفيدا من ضعف في الدولار بعد إبرام اتفاق تجارة بين الولايات المتحدة والمكسيك، لكن المحللين يقولون إن التوترات الأميركية الصينية المستمرة ستكون لها تداعيات إضافية.

وتوصلت الولايات المتحدة والمكسيك، الاثنين الماضي، إلى تفاهم لتعديل اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا).

وظل الدولار عالقا عند أدنى مستوياته في نحو شهر مقابل سلة عملات رئيسية، في حين ارتفعت الأصول عالية المخاطر مثل الأسهم. وعادة ما يعزز ضعف العملة الأميركية الطلب على السلع الأولية المقومة بالدولار.

وبحلول الساعة 11:15 بتوقيت غرينتش كان السعر الفوري للذهب مرتفعا 0.2 بالمئة إلى 1213.11 دولار للأوقية (الأونصة)، بعد أن قطع في الجلسة السابقة موجة خسائر استمرت لستة أيام ولامس أعلى مستوىله في أسبوعين.

في غضون ذلك، ارتفعت عقود الذهب الأميركية الآجلة تسليم ديسمبر 0.3 بالمئة إلى 1219.10 دولار.

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