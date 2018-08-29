“الإحصاء”: التضخم يرتفع 2.2 %.. وزيادة أسعار 123 سلعة

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سجل الرقم القياسي العام لأسعار المستهلك (التضخم) في السعودية لشهر يوليو الماضي من العام الحالي، ارتفاعا نسبته 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بالشهر المماثل من عام 2017، مدفوعا بزيادة أسعار 10 أقسام رئيسية في المؤشر، أبرزها النقل بنحو 10.4%، والتبغ بنسبة 9.8%، والمطاعم والفنادق بـ 7.6%، وذلك حسب ما أظهرته بيانات الهيئة العامة للإحصاء عن شهر يوليو الماضي.

ووفقا للبيانات التي نقلتها “عكاظ”، انخفضت أسعار 36 سلعة وخدمة، وارتفعت 123 سلعة وخدمة من إجمالي 160 سلعة وخدمة، موزعة على 5 مجموعات، وهي «السلع الغذائية»، و«السلع غير الغذائية»، و«سلع الخدمات»، و«الأعلاف والحيوانات الحية»، و«السلع الإنشائية».

وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم بالسعودية 0.1% مقارنة بشهر يونيو من العام الحالي. وبلغ الرقم القياسي لمؤشر أسعار المستهلك في يوليو 107.5 نقطة، مقابل 107.4 نقطة لشهر يونيو.

وتصدر قطاع الترفيه والثقافة الأقسام التي سجلت زيادة بالأسعار بنسبة 1%، والأغذية والمشروبات بنحو 0.9%.

في حين تراجعت أسعار 19 سلعة غذائية في السعودية خلال شهر يوليو الماضي، مقارنة بالشهر نفسه من عام 2017. وارتفعت أسعار 68 سلعة أخرى، واستقر سعر سلعة واحدة عند مستواها نفسه.

وانخفضت الأسعار في قسمي الملابس والأحذية، والسكن والمياه والكهرباء والغاز بنسبة 8.3%، و1.3% على التوالي خلال يوليو مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي 2017م.

وأشارت البيانات إلى ارتفاع أسعار 12 سلعة غير غذائية خلال شهر يوليو الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق. وكان «دواء غسيل مبيض ملابس» هو أكثر السلع ارتفاعا بنسبة 9%، وانخفضت أسعار 3 سلع أخرى.

وعلى صعيد الأعلاف والحيوانات الحية، فقد ارتفعت أسعار جميع أصنافها، وتصدرها «غنم بربري» بنسبة 7%. أما السلع الإنشائية فقد تراجعت أسعار 12 سلعة منها خلال شهر يوليو الماضي، فيما ارتفعت أسعار 25 سلعة أخرى.

وكان منتج «خرسانة عادي 350ك» الأكثر انخفاضا بنسبة 6%، بينما جاء «حديد تسليح 10 مم وطني» كأكثر السلع ارتفاعا بنسبة 34%.

ولفتت البيانات إلى أن من بين الأقسام الرئيسية التي لم تسجل تغيرا خلال شهر يوليو كانت (الصحة، والتعليم)، فيما انخفضت الأسعار في 4 أقسام، أبرزها السكن والمياه والكهرباء والغاز ووقود أخرى بنسبة 0.5%.

وكانت سلعة «ثوم صيني» هي أكثر السلع انخفاضا في الأسعار بنسبة 30% في يوليو الماضي، فيما كانت «زبدة لورباك» هي أكثر السلع ارتفاعا بنسبة 28%.