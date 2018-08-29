وظائف شاغرة للرجال والنساء في نجم لخدمات التأمين

أعلنت شركة نجم لخدمات التأمين عن توفر وظائف تقنية (للرجال والنساء) في مدينة الرياض.
وجاءت الوظائف بالمسميات والشروط التالية:
– مطور تطبيقات جوال أول – للرجال والنساء (Senior Mobile Apps Developer)
المتطلبات: بكالوريوس في تخصصات البرمجة أو الحاسب مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية.
– محلل نظم – للرجال والنساء (Application Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس في تخصص ذو صلة مع خبرة لا تقل عن 3 سنوات في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية.
– مطور أنظمة وحلول تقنية – للرجال والنساء (Solution Architect)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص علوم حاسب مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية.
– مدير قسم الحلول التقنية – للرجال فقط (E-Solutions Manager)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص علوم حاسب مع خبرة لا تقل عن 6 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية.
– أخصائي أمن معلومات – للرجال فقط (Information Security Specialist)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص علوم حاسب مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية.
– مسؤول دعم تقنية المعلومات – للرجال والنساء (Help Desk Officer)
المتطلبات: بكالوريوس في أي من التخصصات التقنية مع خبرة لا تقل عن سنتين وإجادة اللغة الإنجليزية.
– محلل أعمال أول – للرجال فقط (Senior Business Analyst)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص علوم حاسب مع خبرة لا تقل عن 4 سنوات وإجادة اللغة الإنجليزية.
– مطور تطبيقات أول – للرجال فقط (Senior Application Developer)
المتطلبات: بكالوريوس تخصص علوم حاسب مع خبرة لا تقل عن 5 سنوات في نفس المجال وإجادة اللغة الإنجليزية.
وأشارت إلى أن التقديم متاح حالياً من خلال اختيار الوظيفة وقراءة الشروط وتعبئة الطلب على الرابط.
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