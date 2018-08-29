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تحويل مكاتب العمل للتوظيف وإقراض المنشآت خارج المدن

تحويل مكاتب العمل للتوظيف وإقراض المنشآت خارج المدن
http://almnatiq.net/?p=624794
المناطق_الرياض

تعتزم وزارة العمل والتنمیة الاجتماعیة، تحویل مكاتب العمل إلى مكاتب للتوظیف ودعم إقراض المنشآت خارج المدن بشروط تفضیلیة، وذلك في إطار خطتھا الشاملة لتوفیر 2.1 ملیون وظیفة بحلول 2022 وتقلیص البطالة إلى 9%.

وأوضح تقریر مفصل للوزارة أن خطة مواجھة البطالة تتضمن تحركات شاملة على أكثر من محور، وتستھدف إنشاء مركز وطني لتحسین الإنتاجیة ومنح المنشآت مخصصات للتدریب والتأھیل على رأس العمل وإعداد اختبارات للتصنیف المھني.
كما تھدف الخطة إلى تطبیق اختبارات لإجازة المھنة للمواطنين وإعادة تأھیل الباحثین عن عمل لفترات طویلة، فضلا عن خفض استقدام العمالة الوافدة متوسطة ومتدنیة التأھیل.

وتسعى الوزارة إلى رفع جاذبیة التوظیف في المناطق النائیة وإنشاء برنامج للتوظیف في الصناعات الیدویة والتقلیدیة وتمویل الأسر المنتجة

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