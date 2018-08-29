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جيميل يتيح إمكانية التراجع عن إرسال الرسائل في نظام أندرويد.. إليك الطريقة

http://almnatiq.net/?p=624799
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حصل تطبيق جيميل Gmail في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد على ميزة التراجع عن الإرسال Undo للسماح لك بإلغاء إرسال الرسائل التي لا تريد أن تصل للطرف الآخر لأي سبب من الأسباب، لم يتضح حتى الآن متى تم طرح هذه الميزة بالضبط على نظام أندرويد، وما إذا كانت محددة لإصدار معين من التطبيق.

الجدير بالذكر أن هذه الميزة متاحة بالفعل عبر إصدار الويب من جيميل، وتظهر على إصدار نظام التشغيل آي أو إس iOS من التطبيق أيضًا.

من السهل جدًا الاستفادة من ميزة التراجع عن الإرسال Undo الجديدة في تطبيق جيميل في الأجهزة العاملة بنظام التشغيل أندرويد بشرط أن تكون سريعًا في الاستجابة حيث يختفي خيار التراجع بعد 10 ثوانٍ تقريبًا من اللحظة التي قمت فيها بالضغط على إرسال.

كيف يمكنك استخدام ميزة التراجع عن الإرسال Undo:

  • بعد إنشاء رسالتك والضغط على إرسال send.
  • سيظهر شريط أسود أسفل الشاشة به رمز إرسال في الشمال ليؤكد أنه تم إرسال رسالتك، وخيار التراجع Undo في أقصى اليمن، ولديك 10 ثوانٍ للنقر عليه وإلغاء العملية.
  • بعدها سيعيد جيميل الرسالة إلى المسودات حتى تتمكن من إكمال ما بدأته بشكل صحيح.

ملحوظة: على عكس إصدار الويب، لا يوجد خيار لإطالة المهلة الزمنية المحددة لخيار التراجع وهي 10 ثوانِِ فقط، في حالة عدم توفر الميزة على جهازك، قد تضطر إلى الانتظار قليلاً حتى يتم تنشيطها على حسابك، أو يمكنك محاولة تحديث جيميل إلى أحدث إصدار.

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