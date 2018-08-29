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عضو شورى يوجه نصائحَ لتوطين 60 ألف وظيفة في الجامعات و«الصحة»

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عضو شورى يوجه نصائحَ لتوطين 60 ألف وظيفة في الجامعات و«الصحة»

عضو شورى يوجه نصائحَ لتوطين 60 ألف وظيفة في الجامعات و«الصحة»
http://almnatiq.net/?p=624815
المناطق_الرياض

أكد الدكتور سعيد الخالدي، الأكاديمي وعضو مجلس الشورى، أنه يوجد حوالي 60 ألف وظيفة حكومية متاحة للتوطين في الجامعات ووزارة الصحة، وفقاً لبيانات إحصائية صادرة عن وزارة الخدمة المدنية بتاريخ 4/4/1438هـ.

وتساءل الخالدي، ألا يوجد قريباً من هذا العدد مواطنون مؤهلون – بدون عمل – لشغل تلك الوظائف الحكومية! حتى لو تم ذلك على مراحل لتوطينها!

وأكد، في تغريدات عبر حسابه في “تويتر”، أنه من المهم دراسة فكرة توطين الوظائف التعليمية في الجامعات السعودية بمن يحمل الماجستير والدكتوراه، وهم كثر، مثلما يتم التعاقد من الخارج؛ ضماناً للجودة وتجنباً للحاصلين على شهادات من جامعات وهمية أو غير معتمدة!

وتابع قائلاً: “في رأيي أن مقابلات لجان التعاقد لا تكفي، ويجب تحديث معايير وشروط التعاقد!”.

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