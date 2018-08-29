احدث الأخبار

شرطة الرياض تضبط عصابة بنغاليه احتجزت عدد من مواطنيهم لابتزاز ذويهم
أبرز المواد
 عضو شورى يوجه نصائحَ لتوطين 60 ألف وظيفة في الجامعات و«الصحة»
أبرز المواد
 ضبط 670 مخالفة في منافذ تأجير السيارات
أبرز المواد
 طرح 2103 فرص تدريبية أمام المواطنين والمواطنات
أبرز المواد
 خادم الحرمين الشريفين يهنئ الرئيس التركي
أبرز المواد
 جيميل يتيح إمكانية التراجع عن إرسال الرسائل في نظام أندرويد.. إليك الطريقة
أبرز المواد
 لرفع عدد المذبوحات لـ5 ملايين.. مجازر جديدة بروبوتات في مواسم الحج المقبلة
أبرز المواد
 تحويل مكاتب العمل للتوظيف وإقراض المنشآت خارج المدن
أبرز المواد
 «السوق المالية»: مليارا ريال غرامة ضد مخالفين وتحصيل 6% فقط
أبرز المواد
 بعد مقتل 120 مدنياً.. مسؤول أممي: تدهور الحالة الإنسانية شمال غرب سوريا
أبرز المواد
 سفير المملكة باليمن: التقرير الأممي حول الحديدة يحتوي أخطاءً كبيرة
أبرز المواد
 عبر تعميم جديد .. أردوغان ينافس أتاتورك بقرار “غير مسبوق”
أبرز المواد
شرطة الرياض تضبط عصابة بنغاليه احتجزت عدد من مواطنيهم لابتزاز ذويهم

شرطة الرياض تضبط عصابة بنغاليه احتجزت عدد من مواطنيهم لابتزاز ذويهم

أبرز المواد
عضو شورى يوجه نصائحَ لتوطين 60 ألف وظيفة في الجامعات و«الصحة»

عضو شورى يوجه نصائحَ لتوطين 60 ألف وظيفة في الجامعات و«الصحة»

أبرز المواد
ضبط 670 مخالفة في منافذ تأجير السيارات

ضبط 670 مخالفة في منافذ تأجير السيارات

أبرز المواد
طرح 2103 فرص تدريبية أمام المواطنين والمواطنات

طرح 2103 فرص تدريبية أمام المواطنين والمواطنات

أبرز المواد

شرطة الرياض تضبط عصابة بنغاليه احتجزت عدد من مواطنيهم لابتزاز ذويهم

شرطة الرياض تضبط عصابة بنغاليه احتجزت عدد من مواطنيهم لابتزاز ذويهم
http://almnatiq.net/?p=624817
المناطق_الرياض

صرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض، بأنه وبناء على ما توفر من معلومات عن قيام عدد من المقيمين ، من الجنسية البنغالية ، باحتجاز أشخاص من مواطنيهم العاملين بالمملكة في أماكن مهجورة، ومواقع نائية وابتزاز ذويهم في بلدانهم ومطالبتهم بمبالغ مالية لإخلاء سبيلهم، فقد تم بتوفيق الله ، بعد تكثيف التحريات ، القبض على المتهمين بارتكاب تلك الجرائم وعددهم (٤) أربعة ، تراوحت أعمارهم بين العقدين الثالث والخامس ، وضُبط بحوزتهم مبلغ (35.313) ريالاً وعملات نقدية متنوعة من مختلف الفئات ومركبة مسروق وبسماع اقوالهم أقروا بارتكاب (16) جريمة احتجاز وابتزاز لأشخاص من الجنسية البنغالية، حيث جرى إيقافهم وإحالتهم لفرع النيابة العامة .
وشرطة منطقة الرياض إذ تعلن ذلك، لتؤكد حرص وزارة الداخلية على أمن الوطن والمواطن والمقيم، وأن الجهات الأمنية ستعمل بقوة وحزم وصرامة لردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن المجتمع وسلامته واستقراره، والله الهادي إلى سواء السبيل.

روابط ذات صلة

عضو شورى يوجه نصائحَ لتوطين 60 ألف وظيفة في الجامعات و«الصحة»

عضو شورى يوجه نصائحَ لتوطين 60 ألف وظيفة في الجامعات و«الصحة»
ضبط 670 مخالفة في منافذ تأجير السيارات

ضبط 670 مخالفة في منافذ تأجير السيارات
طرح 2103 فرص تدريبية أمام المواطنين والمواطنات

طرح 2103 فرص تدريبية أمام المواطنين والمواطنات

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*