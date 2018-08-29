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القحطاني: المواطن القطري امتداد أصيل لشقيقه السعودي..والحمدين إلى زوال

القحطاني: المواطن القطري امتداد أصيل لشقيقه السعودي..والحمدين إلى زوال
http://almnatiq.net/?p=624820
المناطق_الرياض

قال المستشار بالديوان الملكي المشرف على مركز الدراسات والشؤون الإعلامية سعود القحطاني أن شعب قطر أبناء عمومة وأنساب وأهل وجيران، مؤكدا أن المواطن القطري امتداد أصيل لشقيقه السعودي وبينهما قربى ونسب ومودة.

وأوضح ” القحطاني عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر “: ” قابلت أحد الإخوة من الشعب القطري العزيز في مكة.. قال يقولون لنا في الإعلام أنك تكره الشعب القطري. قلت: وهل يكره الإنسان أهله الذين يسري في دمائهم دمه وهل يقلل العاقل من أبناء عمومة وأنساب وأهل وجيران؟، لافتاً إلى أن هذه دعايات تنظيم الحمدين المغرضة وخلافي مع تنظيم وليس مع أهلي الكرام هناك “.

وأضاف “القحطاني” أن المواطن القطري هو امتداد أصيل لشقيقه السعودي وبينهما قربى ونسب ومودة وتاريخ ومصير مشترك، تنظيم الحمدين مصيره للزوال القريب وأما الشعب القطري الكريم العزيز فهو في قلب كل سعودي، فالدم واحد والمصير واحد وان كره مرتزقة خلايا عزمي وبقية المجنسين.

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