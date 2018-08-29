كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بجامعة الإمام تربك طلابها وتوقف التسجيل في بعض الشعب

المناطق-الرياض

أوقفت جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية التسجيل في بعض الشعب في كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية مرجعة ذلك لأسباب فنية وفقاً لما أعلنه الدكتور سليمان الصغير عميد كلية الاقتصاد والعلوم الإدارية بالجامعة في سلسلة تغريدات عبر حسابه الشخصي على تويتر.

ووفقا لما كتبه الدكتور الصغير في حسابه على تويتر فقد تم إيقاف وتأجيل التسجيل في بعض الشعب في الكلية بمركز الطلاب لأسباب فنية مرتبطة بالمبنى وكذلك في مركز الطالبات لأسباب مرتبطة بتوفر عضوات هيئة تدريس.

وأضاف الدكتور الصغير في تغريدته أن الكلية ستسعى لمعالجة هذه الأسباب قدر الإمكان واذا لم يتيسر ذلك فلن يتاح التسجيل في المقررات التي تم إيقافها مؤقتا.

وكتب الدكتور الصغير في تغريدة جديدة أن تأجيل التسجيل في بعض الشعب في مركز الطلاب يعود لخلل في التكييف في بعض القاعات الدراسية، مشيراً إلى أنه لا يعتقد ان الطلاب يرغبون في الدراسة في قاعات لا يوجد فيها تكييف وهو خلل فني ليس للكلية علاقة به ونسعى مع ادارة الجامعة لإيجاد حل للمشكلة ومن ثم فتح الشعب.

وحول مبنى الكلية في مركز الطالبات قال الصغير إن السبب يعود لحاجة الكلية الحصول على موافقة الجامعة اولا على طلب الكلية للتعاون مع عضوات هيئة تدريس ومن ثم فتح الشعب المؤقفه مؤقتاً جميعاً وقد يتم ذلك قبل منتصف الاسبوع القادم.