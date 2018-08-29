أمانة الاحساء : 15 مليوناً لـ مشروع رفع كفاءة طرق العيون وبلداتها

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كشف أمين الاحساء المهندس عادل بن محمد الملحم عن توقيع الأمانة عقداً في الاشغال العامة لمشروع رفع كفاءة وتأهيل طرق مدينة العيون والبلدات التابعة لها بكلفة اجمالية بلغت 15 مليون ريال ، مشيراً الى ان الاعمال جارية في الفترة الراهنة للبدء في اعمال المشروع وانجازه في الفترة المحددة لذلك .

وأوضح الملحم ان الأمانة سعت الى تحديد أولوياتها وخططها ودراساتها الاستراتيجية لتنفيذ واستكمال مشاريعها التطويرية والخدمية في ارجاء المحافظة، تمشياً مع التوجيهات الحكيمة من لدن قيادتنا الرشيدة – حفظها الله – وحرصها على الارتقاء بالخدمات التنموية خدمةً للمواطن وتلبيةً لاحتياجاته في كافة المجالات ، بما يتواكب مع رؤية بلادنا الطموحة 2030، عبر خطوات استراتيجية وخطط إجرائية قادتها مبادرات وزارة الشؤون البلدية والقروية عبر تحقيق رؤيتها المتجسدة من برنامج التحول الوطني 2020، وتقدم الملحم بجزيل الشكر والتقدير لحكومتنا الرشيدة – ايدها الله – للدعم والاهتمام اللامحدود بمختلف القطاعات ومنها القطاع البلدي، مقدماً شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف أمير المنطقة الشرقية، ونائبه صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان، وسمو محافظ الأحساء صاحب السمو الأمير بدر بن محمد بن جلوي، ووزير الشؤون البلدية والقروية المهندس عبداللطيف آل الشيخ لمتابعتهم ودعمهم للتطوير التنموي والارتقاء بالخدمات البلدية لأمانة الاحساء .

الجدير ذكره ان الأمانة وقعت مؤخراً عدداً من العقود لمشروعات في الاشغال العامة والخدمات البلدية بتكاليف اجمالية تُقدر بحوالي 99294701 ” تسعة وتسعون مليوناً ومئتان وأربعة وتسعون ألفاً وسبعمائة وواحد ” ريال وتضمنت تلك المشاريع :

( مشروعين لرفع كفاءة وتأهيل الطرق والاحياء في مدينتي الهفوف والمبرز بكلفة اجمالية بلغت 38600000 ” ثمانية وثلاثون مليوناً وستمائة ألف” ريال ، مشروعين لرفع كفاءة وتأهيل الطرق والشوارع بمدينتي العمران والجفر والبلدات التابعة لهما بتكاليف مالية تُقدر بـ 30 مليون ريال ،مشروع رفع كفاءة الطرق الرئيسية بمدينتي الهفوف والمبرز بكلفة تبلغ 25 مليون ريال ، مشروع لارصفة وإنارة الطرق الرئيسية ومخططات مدينة يبرين والقرى التابعة لها بقيمة 824.061 ريال ومشروع آخر مماثل لمدينة البطحاء وهجرها بقيمة 1.796.990 ريال ، مشروعين لتوريد وتركيب أعمدة انارة بمدينتي الجفر والعيون والبلدات التابعة لهما بكلفة اجمالية للعقدين 2131150 ” مليونان ومائة وواحد وثلاثون ألفاً ومائة وخمسون ” ريالاً ، إتمام إجراءات التعاقد مع احد المكاتب الهندسية الاستشارية المعتمدة للاشراف على المشاريع الخدمية والتطويرية لبلدية البطحاء بكلفة بلغت 942500 ريال ) .