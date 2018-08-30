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الفصائل الفلسطينية في لبنان ترحب باتفاق المصالحة الوطنية

الفصائل الفلسطينية في لبنان ترحب باتفاق المصالحة الوطنية
http://almnatiq.net/?p=624879
المناطق - وكالات

رحبت الفصائل الفلسطينية في لبنان خلال اجتماعها في بيروت اليوم باتفاق المصالحة الوطنية.
وثمنت الفصائل في بيان بعد الاجتماع كافة الجهود الرامية لوضع حد للخلافات الداخلية الفلسطينية وأعربت عن أملها بأن تؤدي الجهود القائمة لاتفاق المصالحة بين الأطراف الفلسطينية المختلفة إلى وحدة الموقف الفلسطيني في مواجهة التحديات التي تتعرض لها القضية الفلسطينية.
وأشارت الفصائل إلى أن القضية الفلسطينيية تتعرض لتحديات صعبة أمام المشاريع القائمة لسحب مدينة القدس من طاولة المفاوضات مع الجانب الإسرائيلي ولجهة المحاولات الجارية لإلغاء دور وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا واعتبرت ذلك مقدمة لتصفية قضية اللاجئين الفلسطينيين وإلغاء القرارات الدولية التي تضمن حقهم بالعودة إلى وطنهم.
وطالبت الفصائل كافة المؤسسات الدولية وفي مقدمتها منظمات الأمم المتحدة بالعمل الجاد والفاعل من أجل تنفيذ قرارات الشرعية الدولية المعنية بالقضية الفلسطينية.

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