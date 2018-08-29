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أمير تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة توقيع عقود إنشاء شبكات مياة بالمنطقة

أمير تبوك يشكر القيادة الرشيدة بمناسبة توقيع عقود إنشاء شبكات مياة بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=624880
المناطق _تبوك
رفع صاحب السمو الملكي  الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك الشكر والتقدير لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله – بمناسبة توقيع عقد إنشاء شبكات مياه الشرب والتوصيلات المنزلية بمنطقة تبوك المرحلة التاسعة في أحياء القدس والياسمين وطيبة .
وأكد أمير منطقة تبوك أن هذه المشاريع ستعزز الواقع التنموي الذي تعيشه المنطقة في مجال خدمات المياه، وتأتي في سياق الحرص الدائم والرعاية الكريمة من ولاة الأمر على توفير الخدمات للمواطنين، معرباً عن شكره لوزير البيئة والمياه والزراعة  المهندس عبدالرحمن الفضلي.

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