أمير جازان بالنيابة .. لوكيل التنمية وأمين مجلس المنطقة والمحافظين المكلفين”نفذوا تطلعات وتوجيهات ولاة الأمر”.. لراحة المواطن

جازان - فضة آل عطيف

أكد صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز بن محمد بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بالنيابة ، على تحقيق تطلعات وتوجيهات القيادة الرشيدة ، لخدمة الوطن والمواطن وتنفيذ ومتابعة كافة الخطط التنموية والمشروعات للنهوض بالمنطقة والمحافظات الى أعلى اداء مما يسهم في رضا الجميع عن الخدمات المقدمة بكافة القطاعات ، جاء ذلك خلال استقباله بمكتب سموه بالإمارة اليوم ، وكيل إمارة المنطقة للشؤون التنمية خالد بن عبدالعزيز القصيبي وأمين عام مجلس المنطقة وعددا من المحافظين ورؤساء المراكز بمناسبة تكليفهم بالعمل في ديوان الإمارة وفي عدد من المحافظات والمراكز التابعة لها.

وتم خلال اللقاء بحث كافة الموضوعات التي تهم سير عمل مختلف الإدارات الحكومية والخطط والبرامج والمشروعات التنموية التي تشهدها محافظات ومراكز المنطقة ، والسبل الكفيلة بسرعة إنجاز تلك المشروعات ,وتذليل كافة الصعوبات التي قد تعترضها.

ووجه الأمير محمد بن عبدالعزيز الجميع بمضاعفة الجهود وتقديم كل ما فيه خدمة المواطن والمقيم بالمنطقة ، من خلال ما يقومون به من مهام وأعمال، راجياً لهم العون والتوفيق من الله تعالى.

وعبر وكيل إمارة المنطقة للشؤون التنموية , وأمين عام مجلس المنطقة ، والمحافظون , ورؤساء المراكز المكلفون ، عن سعادتهم بلقاء سمو أمير منطقة جازان بالنيابة وما استمعوا إليه من توجيهات ، منوهين بما تجده الجهات التابعة لإمارة المنطقة بجميع محافظات ومراكز المنطقة من متابعة مباشرة من صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان , وسمو أمير منطقة جازان بالنيابة , سائلين المولى عز وجل العون أن يمدهم بعونه للقيام بالمهام والأعمال المناطة بهم , وتحقيق كل ما فيه خير الوطن وخدمة المواطن.

حضر اللقاء وكيل إمارة جازان المكلف عبدالله بن صالح المديميغ.