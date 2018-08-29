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بلدية محافظة حقل تعايد منسوبيها بعيد الأضحى المبارك ١٤٣٩هـ

بلدية محافظة حقل تعايد منسوبيها بعيد الأضحى المبارك ١٤٣٩هـ
http://almnatiq.net/?p=624939
تبوك - علي العميري
أقامت بلدية محافظة حقل ممثلة بقسم العلاقات العامة صباح اليوم حفل معايدة لمنسوبيها بمناسبة عيد الأضحى المبارك بحضور رئيس البلدية المهندس فيصل بن عوّاد الحويطي ومساعد رئيس البلدية المهندس عبدالله بن سليم العمرني ورؤساء الأقسام وموظفي البلدية . وفِي البداية ألقى رئيس البلدية كلمة هنأ الجميع بهذه المناسبة وحث من خلالها على بذل الجهد والتفاني في العمل وجعل إجازة عيد الأضحى المبارك حافزًا لمزيدا من العمل ، سائلًا الله العلي القدير ان يحفظ بلادنا وولاة امرنا و أن يعيده على الجميع باليمن والخير والبركات.

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