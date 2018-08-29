وسم بعنوان #النجاح_بدايه_جاده لنشر ثقافة البداية الجادة للعام الدراسي الجديد

الطائف _ عادل الزهراني

أطلقت الإدارة العامة للتعليم بمحافظة الطائف ممثلة في إدارة الإعلام التربوي وسماً بعنوان #النجاح_بدايه_جاده والذي يعكس جهود تعليم الطائف للاستعداد للعام الدراسي الجديد بما يحقق بداية ناجحة ومتميزة . ونشر ثقافة احترام قيمة الوقت والانضباط.

وحث المدير العام للتعليم بمحافظة الطائف طلال بن مبارك اللهيبي الجميع على استثمار وسائل التواصل الاجتماعي لابراز جهود الادارات والمكاتب والمدارس واستعداداتها للعام الدراسي الجديد ونشر ثقافة الانضباط والبداية الجادة في الميدان من خلال المنصات الإعلامية المتاحة. متمنياً للجميع عاماً دراسياً حافلاً بالتميز والإبداع . فيما أشار المتحدث الرسمي لتعليم الطائف عواض الخديدي ان الوسم الذي يتم تداوله حاليا يتضمن رسائل العديد من التربويين والقادة وأصحاب الهمم والتي تدعو للبداية الجادة المتميزة ليتحقق النجاح والتميز. مشيدا بتفاعل الإدارات والمكاتب والمدراس للبنين والبنات والمجتمع مع الوسم الهادف لنشر ثقافة البداية الجادة بما يضمن عام دراسي ناجح.