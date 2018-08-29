مدير جامعة الملك خالد يوقع مشروع انشاء محطة تحويل الكهرباء الجنوبية بالفرعاء

المناطق _ عسير

وقع معالي مدير جامعة الملك خالد الاستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي اليوم بمكتبة مشروع إنشاء محطة تحويل الكهرباء الجنوبية بالمدينة الجامعية بالفرعاء , والتي تبلغ سعتها 1500 ميغاواط , بمبلغ 426 مليون , ومدة تنفيذ 29 شهر .

بدوره أوضح وكيل الجامعة للمشاريع الدكتور محمد أبو داهم أن محطة تحويل الكهرباء الجنوبية سوف تغذي المدينة الطبية والاسكان وأيضا المشاريع المستقبلية للمدينة الجامعة بالفرعاء وكذلك المشاريع الاستثمارية بالإضافة إلى شطر الطالبات والمناطق المجاورة للجامعة .

وأضاف أبو داهم إلى أن المحطة ستكون مغذاه من الجهد الفائق من محطة الكهرباء الرئيسة , وبالتالي ستضيف إلى منظومة الكهرباء والطاقة في المنطقة وتدعم أيضا المحطة الشمالية بالمدينة الجامعية منوها إلى أن توقيع المشروع يعتبر إضافة كبيرة وانجاز للجامعة وللمنطقة .