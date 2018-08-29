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بن لبده يباشر مهام عمله محافظا لمحايل ويلتقي المسؤولين ورؤساء المراكزومشائخ القبائل والنواب

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بن لبده يباشر مهام عمله محافظا لمحايل ويلتقي المسؤولين ورؤساء المراكزومشائخ القبائل والنواب

بن لبده يباشر مهام عمله محافظا لمحايل ويلتقي المسؤولين ورؤساء المراكزومشائخ القبائل والنواب
http://almnatiq.net/?p=624951
المناطق _ محايل عسير
باشراليوم محافظ محايل الجديد محمد بن ناصر بن لبده مهام عمله محافظآ لمحايل والتقى مسؤولي الإدارات الحكومية والأمنية بالمحافظة ورؤساء المراكز وموظفي المحافظة والمشايخ والأعيان ونواب القبائل وذلك بمقر مكتبه بالمحافظة.
وقدم الجميع له التهنئة بمناسبة تكليفه بالعمل محافظا لمحايل، وثمنوا الجهود التي بذلها محافظوا محايل السابق محمد المتحمي طيلة فترة عمله بالمحافظة، مما كان له الأثر الطيب في تطوير المحافظة، متمنين له التوفيق في حياته العملية القادمة.
وأعرب محافظ  محايل محمد بن ناصر بن لبده عن شكره وتقديره للأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخلية، والأمير فيصل بن خالد أمير منطقة عسير والأمير تركي بن طلال نائب أمير منطقة عسير على الثقة الكريمة، متمنيا من الله العلي القدير العون والتوفيق لخدمة أهالي محافظة محايل ومراكزها.

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