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القسم النسائي ببلدية أملج يكثف جولاته الرقابية على المنشآت النسائية

القسم النسائي ببلدية أملج يكثف جولاته الرقابية على المنشآت النسائية

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القسم النسائي ببلدية أملج يكثف جولاته الرقابية على المنشآت النسائية

القسم النسائي ببلدية أملج يكثف جولاته الرقابية على المنشآت النسائية
http://almnatiq.net/?p=624954
أملج - فايز السميري
كثفت بلدية محافظة أملج أمس, جولاتها الرقابية الميدانية على المنشآت النسائية ، ضمن الجولات التفتيشية المفاجئة التي قام بها القسم النسائي بالبلدية.
وأوضحت مديرة القسم النسائي ببلدية أملج ابتهال مصطفى سنيور أن الجولات الرقابية شملت الصوالين النسائية ومنشئات بيع أدوات التجميل وتصفيف الشعروالكافيهات النسائية داخل المحافظة ، مشيرة إلى أنه تم خلال الجولات ضبط كميات من أدوات التجميل منتهية الصلاحية وأدوات تصفيف الشعر الغير صالحة وقد تم مصادرتها , فيما طبقت الغرامات والأنظمة بحق المخالفين .
ودعت سنيور المواطنات والمقيميات للتعاون والإبلاغ عن أي مخالفات بلدية أو صحية بالاتصال على رقم البلاغات940 أو واتس آب البلدية 0554020155 وحساب البلدية على تويتر @blumluj وموقع البلدية الالكتروني .

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