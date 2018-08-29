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الإسكان تطلق 4 مشاريع جديدة تحت الإنشاء وتوفر 6499 وحدة سكنية

الإسكان تطلق 4 مشاريع جديدة تحت الإنشاء وتوفر 6499 وحدة سكنية

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الإسكان تطلق 4 مشاريع جديدة تحت الإنشاء وتوفر 6499 وحدة سكنية

الإسكان تطلق 4 مشاريع جديدة تحت الإنشاء وتوفر 6499 وحدة سكنية
http://almnatiq.net/?p=624955
المناطق - واس

أعلنت وزارة الإسكان ممثلة عن برنامج “سكني”, عن إطلاق 4 مشاريع سكنية جديدة بالشراكة مع القطاع الخاص بإجمالي 6499 وحدة سكنية “تحت الإنشاء”، متعددة النماذج، وتضم عدداً من الخيارات السكنية كالفلل والتاون هاوس، والشقق، بمساحات وتصاميم متنوعة، وتتوزع على الرياض والخبر والطائف ورابغ.

وأوضحت الوزارة في بيان صحفي اليوم, أنه تم إطلاق مشروع “مرسية” على أرض الوزارة شمال مدينة الرياض بمساحة تتجاوز 2.7 مليون متر مربع، حيث يعد المشروع مجمعاً سكنياً متكامل الخدمات والمرافق ويوفر 5590 وحدة سكنية تتنوع بين الفلل والشقق، بمساحات وتصاميم متنوعة، وبمساحات بناء تتجاوز 320 مترا مربعا للفلل البالغ عددها 5018 فيلا بأسعار تبدأ من 649 ألف ريال، و190 متر مربع للشقق بأسعار تبدأ من 299 ألف ريال، كما يضم المشروع عدداً من المساجد والجوامع، وحدائق ومسطحات خضراء، إضافة إلى تخصيص نحو 30 موقعاً للمدارس بجميع المراحل، والمرافق الصحية، ومراكز تجارية متعددة.

وأشارت الوزارة إلى انطلاق مشروع “الفتح” في محافظة الطائف الذي يقع على مساحة تتجاوز الـ 100 ألف متر مربع ويوفر 488 وحدة سكنية منها 477 شقة، و11 فيلا، وتصل مساحات الشقق إلى 306 أمتار مربعة، فيما تبدأ أسعارها من 360 ألف ريال، وتتضمن قائمة المشاريع مشروع “الشروق” في محافظة الخبر في المنطقة الشرقية، حيث يوفر 188 شقة بمساحات تصل إلى 194 مترا مربعا، وأسعار تبدأ من 460 ألف ريال.

وتحتضن رابغ بمنطقة مكة المكرمة, مشروع “الشروق” بالشراكة مع مدينة الملك عبدالله الاقتصادية ويوفر 233 وحدة سكنية جاهزة، بمساحة 160 مترا مربعا، وبأسعار تبدأ من 458 ألف ريال، ويتميز بتكامل البنية التحتية، وكافة المرافق الخدمية والمسطحات الخضراء.

وكانت وزارة الإسكان, أعلنت مطلع العام الماضي 2017 عن إطلاق برنامج “سكني” وتم خلال المرحلة الأولى تخصيص 282 ألف خيار سكني وتمويلي، وفي مطلع العام الجاري أعلنت عن مستهدف المرحلة الثانية من البرنامج بتخصيص 300 ألف خيار سكني وتمويلي، وتم منتصف الشهر الجاري الإعلان عن الدفعة الثامنة من البرنامج بتخصيص أكثر من 28 ألف خيار سكني وتمويلي تتوزع في مختلف مناطق المملكة، ليبلغ إجمالي ما تم تخصيصه خلال عام 2018 أكثر من 182 ألف تتوزع بين الوحدات السكنية تحت الإنشاء، والأراضي المجانية والقروض العقارية المدعومة بما يحقق نحو 60% من مستهدف البرنامج خلال العام 2018، تتوزع على 66400 قرض عقاري مدعوم، و 52011 أرضاً سكنية مجانية، و 2584 وحدة سكنية جاهزة، و61406 وحدات سكنية تحت الإنشاء .

كما أطلقت الوزارة ممثلة ببرنامج “سكني”, العديد من المشروعات للوحدات السكنية تحت الإنشاء تتوزع في عدد من مدن المملكة، إضافة إلى استمرار عمليات التسليم في مشاريع الوزارة للوحدات السكنية الجاهزة في عدد من مدن ومحافظات المملكة، كالقنفذة، وبيش، وصامطة، وثادق، وعرعر، والعيينة، والخبر والمبرز.

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