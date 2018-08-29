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المملكة تدين تفجيري العراق والفلبين

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المملكة تدين تفجيري العراق والفلبين

المملكة تدين تفجيري العراق والفلبين
http://almnatiq.net/?p=624971
المناطق - واس

عبر مصدر مسؤول بوزارة الخارجية عن إدانة المملكة العربية السعودية واستنكارها الشديدين للتفجير الانتحاري الذي استهدف نقطة تفتيش أمنية في قضاء القائم غرب العراق، والتفجير الذي وقع في بلدة إسولان جنوبي الفلبين، وما نتج عنهما من سقوط عدد من القتلى والجرحى.
وقدم المصدر العزاء والمواساة لذوي الضحايا ولحكومتي وشعبي جمهورية العراق الشقيقة وجمهورية الفلبين الصديقة، مع التمنيات للمصابين بالشفاء العاجل، مؤكدا في الوقت نفسه وقوف المملكة وتضامنها مع تلك الدول ضد كافة مظاهر العنف والإرهاب والتطرف.

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