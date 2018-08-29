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تعيين “أرادانا كوالا” مديرًا تنفيذيًّا لقطاع السياحة في “نيوم”

تعيين “أرادانا كوالا” مديرًا تنفيذيًّا لقطاع السياحة في “نيوم”
http://almnatiq.net/?p=625013
المناطق - الرياض

أعلن مشروع “نيوم” اليوم الأربعاء عبر حسابه الرسمي في موقع “تويتر” تعيين السيدة أرادانا كوالا بمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في “نيوم”.

و أعرب فريق “نيوم” في تغريدة عن سروره بإعلان تعيين السيدة أرادانا كوالا بمنصب المدير التنفيذي لقطاع السياحة في نيوم”، وأعرب عن ترحيبه بها في “نيوم” وجهة المستقبل.

ومن جهته، تعهد الرئيس التنفيذي لـ”نيوم”، المهندس نظمي النصر، بالعمل مع أرادانا كوالا، وقال في تغريدة ثانية على حساب المشروع باللغتين العربية والإنجليزية: “سنعمل مع السيدة أرادانا؛ لتصبح نيوم وجهة سياحية عالمية استثنائية بمعايير المستقبل”.

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