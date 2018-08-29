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نتنياهو: لن تمنعنا أي اتفاقات من التحرك ضد الوجود الإيراني في سوريا
http://almnatiq.net/?p=625019
المناطق - وكالات

تعهد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأن حكومته لن تتراجع عن منع إرساء وجود إيران العسكري في سوريا، كما أنها تعمل جاهدة ضد امتلاك إيران السلاح النووي.

وأضاف نتنياهو في بيان نشره مكتب نتنياهو الإعلامي اليوم الأربعاء أن الجيش الإسرائيلي سيواصل نشاطه “بحزم وقوة” ضد محاولات إيران نشر قواتها المدججة بالسلاح على الأراضي السورية، مؤكدا أن “أي اتفاقات بين سوريا وإيران عاجزة عن منعنا من ذلك”.

ويأتي هذا التصريح تعليقا على توقيع وزارتي الدفاع السورية والإيرانية، هذا الأسبوع، اتفاقية توسيع التعاون الدفاعي – التقني بين البلدين، تنطوي على الحفاظ على وجود المستشارين العسكريين الإيرانيين في سوريا.

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