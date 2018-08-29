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الولايات المتحدة تشكو روسيا إلى منظمة التجارة العالمية

الولايات المتحدة تشكو روسيا إلى منظمة التجارة العالمية
http://almnatiq.net/?p=625022
المناطق - وكالات

تقدمت الولايات المتحدة بشكوى ضد روسيا إلى منظمة التجارة العالمية بعد فرضها رسوما جمركية على عدد من السلع الأمريكية.

وذكرت منظمة التجارة العالمية، اليوم الأربعاء، أن واشنطن تقدمت بطلب إلى المنظمة لإجراء مشاورات مع روسيا، ويعتبر هذا الإجراء الخطوة الأولى في آلية فض المنازعات التجارية في المنظمة.

وتتذرع الولايات المتحدة بأن روسيا لا تطبق رسوما مماثلة، للتي فرضتها على مجموعة من السلع الأمريكية، على أعضاء آخرين في منظمة التجارة العالمية.

وفي 5 أغسطس الجاري، فرضت روسيا ضرائب على منتجات أمريكية، وذلك ردا على الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على الألومنيوم والصلب الروسيين.

وطالت الرسوم الروسية، والتي تراوحت ما بين 25% و40%، أنواعا محددة من المنتجات الأمريكية منها المركبات، ومعدات النفط والغاز، وأدوات لمعالجة المعادن وحفر الصخور.

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