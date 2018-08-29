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ولي العهد يوجه بنقل الدوري مجاناً على القناة الرياضية السعودية

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ولي العهد يوجه بنقل الدوري مجاناً على القناة الرياضية السعودية

ولي العهد يوجه بنقل الدوري مجاناً على القناة الرياضية السعودية
http://almnatiq.net/?p=625025
المناطق - الرياض

أعلن تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للرياضة، عن توجيهات سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بنقل مباريات الدوري السعودي مجاناً على القنوات الرياضية السعودية.

وقال آل الشيخ في تغريدته عبر حسابه الشخصي في موقع التواصل الإجتماعي تويتر:”بتوجيه من سمو سيدي ولي العهد سيتم نقل الدوري على القناة الرياضية السعودية مجاناً …أما النقل بمميزات الباقات الإضافية فيمكن الاشتراك بها عن طريق stc حفظك الله سيدي جعلها تبطي سنينك “.

وكانت هيئة الإذاعة والتلفزيون قد أكدت، جاهزيتها لنقل مباريات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان، وذلك بعد تصريح تركي آل الشيخ رئيس هيئة الرياضة، الذي أعقب المؤتمر الصحفي الخاص بنقل مباريات المسابقات السعودية.

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