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لجنة ” تراحم الباحة ” تقدم مساعدتها لأكثر من 110 أسرة 

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سلة غذائية ومعونة نقدية بقيمة تزيد عن 439 ألف ريال 

لجنة ” تراحم الباحة ” تقدم مساعدتها لأكثر من 110 أسرة 

لجنة ” تراحم الباحة ” تقدم مساعدتها لأكثر من 110 أسرة 
http://almnatiq.net/?p=625028
المناطق-الباحة
وزعت اللجنة الوطنية لرعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم “تراحم” بمنطقة الباحة سلة غذائية خلال الثلاث الأشهر الماضية بقيمة مائة وسبعة ألف ومائة ريال كما بلغت قيمة الشيكات ثلاثمائة وتسعة وعشرون ألف وستمائة ريال منها ستة وأربعون ألف ريال واردة من الأمانة العامة للجنة لأكثر من 110 اسرة.
وأوضح رئيس اللجنة خالد بن محمد آل نسيله أن تراحم الباحة قامت بتوزيع سلة غذائية مقدمة من فاعلة خير “سلة الإيمان التجارية ” إضافة إلى تقديم مبلغ خمسة آلاف ريال سيتم توزيعها على الأسر الأشد حاجة وفاقة والأكثر عدد أفراد الأسرة.
وأشار آل نسيله أن ذلك يأتي في إطار ما تقدمه اللجنة على مدار العام لإيصال المساعدات العينية والغذائية لأسر السجناء، وذلك لتخفيف الأعباء المالية عن هذه الأسر وإدخال السرور على قلوبهم في ظل غياب عائلهم بالسجن.

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