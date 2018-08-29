محافظ القرى يتفقد مقر مهرجان الرمان الوطني السابع بالمنطقة ويرافقه رئيس بلدية المحافظة

تفقد محافظ القرى خالد العبيلان اليوم الأربعاء مقر مهرجان الرمان الوطني السابع بمنطقة الباحة في مفرق بيدة الذي تنطلق فعالياته نهاية الشهر الحالي، يرافقه رئيس بلدية المحافظة المهندس سعيد صالح الزهراني.

واطلع العبيلان خلال الزيارة على التجهيزات والاستعدادات التي يشهدها مقر الاحتفال من قبل الجمعية التعاونية للرمان، كما عقد اجتماعاً مع عضو مجلس الادارة والمشرف على مشروع مبنى الجمعية بخروش بن سعد، حثهم فيه على أهمية بذل الجهود وتكريسها لإظهار المهرجان بالشكل المشرف وفق رؤية واهتمام سمو أمير المنطقة وتطلعات زوار المهرجان.

وناقش الاجتماع ما تم تنفيذه من توصيات الاجتماعات السابقة من خلال المشاركات المقدمة من عدد من الجهات الحكومية.

وأشاد العبيلان بالجهود المبذولة من قبل الجمعية لإظهار المهرجان بهذا المظهر, مؤكداً ضرورة مضاعفة تلك الجهود بالتطوير المستمر والنوعي الذي ينعكس على خدمة الزوار من الأسر لمحافظة القرى, منوهاً بالدعم الكبير الذي تتلقاه جمعية الرمان التعاونية بالمنطقة من سمو أمير منطقة الباحة, التي تؤكد دائماً على إيجاد بيئة مناسبة لجذب الزوار وتعزيز مثل هذه الفعاليات داخل المنطقة, معبراً عن شكره وتقديره لرئيس وأعضاء الجمعية على ما وجده من تنسيق وعمل وجهد مبذول لإظهار المهرجان بالشكل المناسب.

من جهته أكد رئيس بلدية محافظة القرى المهندس سعيد بن صالح الزهراني، دعم البلدية لكل ما يحتاج إليه المهرجان خلال فترة تنفيذه, وذلك من خلال الشراكة المجتمعية مع جمعية الرمان التعاونية.

كما قدم رئيس الجمعية الاستاذ سعيد بخروش باسم الجمعية وكافة مزارعي الرمان شكره وتقديره لسعادة محافظ القرى على اهتمامه ومتابعته لكل مايخدم المزارعين، وكذلك شكره وتقديره لسعادة رئيس البلدية المحافظة على جهود البلدية في هذا الخصوص.

الجدير ذكره أن مهرجان الرمان الوطني السابع سيشهد العديد من الفعاليات التي ستضم عدداً من الفقرات المتنوعة منها تجهيز أكثر من 40 منفذ لبيع الرمان ومسرح للفعاليات وركن الفنون التشكيلية والتصوير الفوتوغرافي والمرسم الحر والعديد من الجوانب الترفيهية، كما سيسهم المهرجان في التعريف بهذا المنتج المميز لمنطقة الباحة.